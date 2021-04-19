اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش قانون التعليم

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الاثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم.



