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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي للتعزية في ضحايا قطار طوخ

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ.

وأعرب الرئيس التونسي عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

ومن جانبه عبر الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الأخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين.

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