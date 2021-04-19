محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث قطار الصائمين بمستشفى بنها الجامعي (صور)

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها، الحالة الصحية لمصابي حادث قطار القاهرة – المنصورة بمستشفى بنها الجامعي.





واطمأن محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم ومتابعة توافر كافة سبل الرعاية الصحية لهم.





وتقدم اللواء الهجان، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء للمصابين، مشيرا الى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة فور وقوع الحادث ونقل المصابين لتلقى العلاج.





وأكد الدكتور الجيزاوي، أنه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض فور نقل الحالات المصابة فى الحادث للمستشفى الجامعي.



