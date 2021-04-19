تُربي يخرج متوفاة من قبرها ويشعل النار فيها بالقاهرة.. والسبب صادم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة إشعال النار في جثة متوفية بمقابر حلوان وضبط الجاني.





وتبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مروره بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق).





وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (تربي، مقيم عزبة بدائرة القسم) والذي اعترف بارتكابه الواقعة نكاية في المبلغ وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



