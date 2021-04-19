عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، وفاة طارق محمد محمد أمين، رئيس قطار 949، متأثرا بجراحه نتيجة الحادث الأليم الذي وقع اليوم بمنطقة سندنهور ما بين محطتي طوخ وبنها.





وأكد رئيس النقابة، أنه قد تم تكليف السيد عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية لكمسارية القاهرة، وأحمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية لكمسارية المنصورة، بإنهاء كافة إجراءات الزميل المتوفى وتشييعه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بميت عساس بالمنصورة.



