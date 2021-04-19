عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي









اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا تجاه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين.





وخسر الزمالك أمام الأهلي مساء اليوم بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي.





وقرر مسؤولو نادي الزمالك تجديد الثقة في المدرب الفرنسي رغم الخسارة في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين.



