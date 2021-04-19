شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة بالكامل تعمل على تطوير مرفق السكة الحديد، ولكن العنصر البشري يمثل المشكلة الرئيسية في تطوير السكة الحديد.





وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هناك برتوكولا بين السكة الحديد ووزارة التضامن للكشف الدوري على سائقي القطارات، ورغم ذلك كان سائق ومساعد قطار حادث سوهاج كانا يتعاطيان المخدرات".





وعن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن قيام البرلمان بمحاسبة رئيس هيئة السكة الحديد، ووقف فكرة المحاسبة السياسية، رد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،: "عايز أقولك كلامك خطأ جملة وتفصيلًا، لأن النواب بيسألوا الوزراء بداية من رئيس الوزراء حتى آخر وزير".





وردت الحديدي على رئيس لجنة النقل بمجلس النواب قائلة: "طب انا كلامي خطا، طب انتوا عملتوا إيه في الحادثة اللي فاتت، أنا ما قلتش اسحبوا الثقة من وزير النقل، دا حتى الوزير لم يأتي إلى مجلس النواب، مع تقدم عدد من النواب لطلبات إحاطة، المساءلة السياسية غير مطروحة، وهذا هو الواضح".



