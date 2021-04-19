Advertisements

شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة بالكامل تعمل على تطوير مرفق السكة الحديد، ولكن العنصر البشري يمثل المشكلة الرئيسية في تطوير السكة الحديد.

وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك برتوكولا بين السكة الحديد ووزارة التضامن للكشف الدوري على سائقي القطارات، ورغم ذلك كان سائق ومساعد قطار حادث سوهاج كانا يتعاطيان المخدرات". 

وعن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن قيام البرلمان بمحاسبة رئيس هيئة السكة الحديد، ووقف فكرة المحاسبة السياسية، رد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،: "عايز أقولك كلامك خطأ جملة وتفصيلًا، لأن النواب بيسألوا الوزراء بداية من رئيس الوزراء حتى آخر وزير".

وردت الحديدي على رئيس لجنة النقل بمجلس النواب قائلة: "طب انا كلامي خطا، طب انتوا عملتوا إيه في الحادثة اللي فاتت، أنا ما قلتش اسحبوا الثقة من وزير النقل، دا حتى الوزير لم يأتي إلى مجلس النواب، مع تقدم عدد من النواب لطلبات إحاطة، المساءلة السياسية غير مطروحة، وهذا هو الواضح". 

ومن جانبه "قال" عابد"، إن المسؤولين عن حادث قطار سوهاج قيد المحاسبة الجنائية، أما المسائلة السياسية فهي شاملة، ولا يجب الحديث عليها بشكل جزئي، معقبًا: "أسهل حاجة أني أسحب الثقة من وزير النقل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي قطار طوخ حادث قطار طوخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ أقل من ساعتين

محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

منذ ساعة و نصف

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

منذ ساعة

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ نصف ساعة

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ أقل من ساعة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ 43 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

12:58 ص

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر