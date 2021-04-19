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نقيب أطباء سوهاج يطالب بفرض حظر التجوال في المحافظة بسبب كورونا
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:23 ص
كساب أحمد
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طالب الدكتور محمود فهمي، نقيب أطباء سوهاج، الحكومة بفرض عقوبات على من لا يرتدي الكمامة، في الشارع، بسبب زيادة الإصابات.
وقال "فهمي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنه طالب بفرض حظر تجوال ولو كان بشكل جزئي، ولكن هذا الأمر رفض، لأنه قد يعطل معيشة الناس، في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار ازمة كورونا لمدة عامين.
وتابع، أن سوهاج تعاني من نقص كبير في الإمكانيات لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إصابات كورونا.
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