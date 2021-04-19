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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الإثنين نادي ليفربول نظيره نادي ليدز يونايتد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 19 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
6- سون هيونج مين 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 12 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف

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