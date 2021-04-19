ملك البحرين يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار القليوبية





بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الإثنين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث القطار الذي وقع أمس الأحد، بمحافظة القليوبية.





وأعرب ملك البحرين، في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.





وكان قطار 949 في طريقه من القاهرة إلى المنصورة، وفي حوالي الساعة الواحدة وخمسون دقيقة تقريبا، ظهر أمس الأحد، انقلبت 4 عربات من القطار، نتج عنها عدد من الضحايا والمصابين.





ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.



