موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

نفى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود أي اشتباكات مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، خلال اللقاء.





وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة هي في إطار كرة القدم، وهي حماسية ولم يحدث أي اشتباك نهائي، وهو مدرب رائع".





وأضاف: "لم نملك أي حلول دفاعية، لدرجة أن وليد سليمان شارك في الجبهة اليسرى، هناك غيابات متعددة، مثل هاني ووحيد ومعلول، ولكني أدرت بالمباراة التي تناسبنا، ونحن الأهلي لا نحتاج لشكوى".



