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موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون
الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:35 ص
علي نبوي
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نفى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود أي اشتباكات مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، خلال اللقاء.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة هي في إطار كرة القدم، وهي حماسية ولم يحدث أي اشتباك نهائي، وهو مدرب رائع".
وأضاف: "لم نملك أي حلول دفاعية، لدرجة أن وليد سليمان شارك في الجبهة اليسرى، هناك غيابات متعددة، مثل هاني ووحيد ومعلول، ولكني أدرت بالمباراة التي تناسبنا، ونحن الأهلي لا نحتاج لشكوى".
وكان الأهلي حقق فوزًا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري.
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