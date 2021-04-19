جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين





يواجه اليوم الإثنين نادي ليفربول نظيره نادي ليدز يونايتد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 74 نقطة

2- مانشستر يونايتد 66 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- وست هام 55 نقطة

5- تشيلسي 54 نقطة

6- ليفربول 52 نقطة

7- توتنهام 50 نقطة

8 – إيفرتون 49 نقطة

9 – أرسنال 46 نقطة

10 – ليدز يونايتد 45 نقطة

11 – أستون فيلا 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 41 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14- ساوثهامبتون 36 نقطة

15-برايتون أند هوف ألبيون 33 نقطة

16 – بيرنلي 33 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 35 نقطة