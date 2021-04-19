Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

يواجه اليوم الإثنين نادي ليفربول نظيره نادي ليدز يونايتد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 74 نقطة
2- مانشستر يونايتد 66 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- وست هام 55 نقطة
5- تشيلسي 54 نقطة
6- ليفربول 52 نقطة
7- توتنهام 50 نقطة
8 – إيفرتون 49 نقطة
9 – أرسنال 46 نقطة
10 – ليدز يونايتد 45 نقطة
11 – أستون فيلا 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15-برايتون أند هوف ألبيون 33 نقطة
16 – بيرنلي 33 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة

أخبار تهمك

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ أقل من ساعة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 10 ساعة

محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ نصف ساعة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ ساعتين

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

12:58 ص

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر