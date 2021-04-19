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ولي العهد البحريني يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا قطار القليوبية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
عمرو سمير
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بعث سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.
المنامة.
وأعرب ولي العهد البحريني، في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وشعب مصر وأسر الضحايا، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان قطار 949 في طريقه من القاهرة إلى المنصورة، وفي حوالي الساعة الواحدة وخمسون دقيقة تقريبا، ظهر أمس الأحد، انقلبت 4 عربات من القطار، نتج عنها عدد من الضحايا والمصابين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

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