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علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المسؤولية السياسية عن حادث قطار "طوخ"، تتعلق بالمسؤولية الجنائية، متابعًا: "إذا كان العنصر البشري غير مدرب في السكة الحديد.. مين هيقبل في مصر ييجي وزير ويشيل 60 سنة من الإهمال في السكة الحديد".

وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن 90% من الشعب المصري لا يقبل أن يكون وزيرًا خلال الفترة الحالية، معقبا: "مفيش حد هييجي يقبل وزير ويشيل إهمال 60 سنة".

ولفت، إلى أن الدولة أنفقت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من ترليون على تطوير السكة الحديد، مضيفا: "اللي ماتوا النهاردة في حادث طوخ شهداء، وهناك مسؤولية سياسية وجنائية".

ووجه "عابد" حديثه للإعلامية لميس الحديدي: قائلًا: "لو عندك حل تعالي بكرة وتمسكي وزيرة نقل، وتحلي المشكلة، مشيرًا إلى أنه ليس ضد المساءلة السياسية على الإطلاق، والحديث على أن الوزراء لا يساءلون أمر غير صحيح على الإطلاق، انتي واخدة وجهة نظر معينة، وانتي مش من الناس، انتي من طبقة تانية، انتي مش زينا، إحنا عارفين الناس أكتر منك". 

من جانبها قالت الإعلامية لميس الحديدي: "دا كلام مش لطيف يتقال، سيادة النائب لو هنتكلم على الطبقات فممكن أرد على حضرتك، أنا بسأل رئيس لجنة النجل والمواصلات هل ستحاسب وزير النقل بسبب هذه الحادثة".

فرد عليه رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: "طب هدي أعصابك شوية، إحنا بنتكلم عشان نفيد الناس، مش عشان نتنرفز" .

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علاء عابد حادث قطار طوخ بوابة الفجر الفجر

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