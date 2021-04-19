وزير التعليم لـ طلبة الثانوية: لا تذهبوا إلى امتحان الثلاثاء في هذه الحالة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي كان الهدف منها تجربة كل الأمور الفنية الخاصة بالشبكات للقياس سعتها سواء السيرفرات أو الشرائح التي تصل إلى 700 ألف شريحة.





وأضاف "شوقي"، في تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم": "هذه الامتحانات هي مجرد تجربة أكاديمية وكل حاجة مشيت زي ما كنا مخططين، وكانا نريد قياس سعة الشبكات المختلفة سواء السيرفرات والشرائح التي تصل إلى 700 ألف شريحة ومعرفة مدى تأقلم الطلبة مع الحصول على اليوزر والباص ورد".



