رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قابلية سائقي قطارات السكة الحديد لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة خلال هذه الفترة صعبة، رغم ما تنفقه السكة الحديد، مشيرًا إلى أن تدريب العنصر البشري على السكة الحديد يأخذ بعض الوقت.





وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر بأن المسؤول عن حادث السكة الحديد هو هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه قام بتشكيل لجنة لجمع البيانات حول حادث قطار طوخ، لكي نستطيع محاسبة رئيس الهيئة.