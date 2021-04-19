Advertisements

شريف «الحريف» ينضم لقائمة «أصحاب الثنائيات» في مباريات القمة بالألفية الثالثة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:51 ص
محمد شريف
محمد شريف
علاء خليف
Advertisements
نجح محمد شريف مهاجم الأهلي في تسجيل هدفين وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2-1 على حساب غريمه الزمالك في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت ثنائية محمد شريف في الدقيقتين 21، 34، بينما سجل هدف الزمالك محمود شيكابالا بالدقيقة 31 من زمن المباراة.

ورفع محمد شريف رصيد أهدافه في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم إلى 6 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الفريق الأحمر، بينما احتل المركز السادس في قائمة هدافي المسابقة المحلية بالبطولة.

وانضم محمد شريف لقائمة اللاعبين الذين سجلوا "هدفين" أو أكثر في مباريات القمة خلال الألفية الثالثة والتي ضمت 14 لاعبًا وهم كالتالي:

الأهلي: محمد أبوتريكة "2 ثنائية"  - عماد متعب – خالد بيبو "4 أهداف" – محمد بركات – فلافيو – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – جونيور أجايي – أسامة حسني – محمد شريف.

الزمالك: باسم مرسي "2 ثنائية"، محمود علاء، حسام حسن، حازم إمام .

الجدير بالذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة ويحتل صدارة الترتيب.

أخبار تهمك

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 10 ساعة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ 33 دقيقة

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ 34 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ ساعتين

شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 7 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ أقل من ساعة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

12:58 ص

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر