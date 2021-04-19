شريف «الحريف» ينضم لقائمة «أصحاب الثنائيات» في مباريات القمة بالألفية الثالثة

نجح محمد شريف مهاجم الأهلي في تسجيل هدفين وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2-1 على حساب غريمه الزمالك في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية محمد شريف في الدقيقتين 21، 34، بينما سجل هدف الزمالك محمود شيكابالا بالدقيقة 31 من زمن المباراة.





ورفع محمد شريف رصيد أهدافه في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم إلى 6 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الفريق الأحمر، بينما احتل المركز السادس في قائمة هدافي المسابقة المحلية بالبطولة.





وانضم محمد شريف لقائمة اللاعبين الذين سجلوا "هدفين" أو أكثر في مباريات القمة خلال الألفية الثالثة والتي ضمت 14 لاعبًا وهم كالتالي:





الأهلي: محمد أبوتريكة "2 ثنائية" - عماد متعب – خالد بيبو "4 أهداف" – محمد بركات – فلافيو – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – جونيور أجايي – أسامة حسني – محمد شريف.





الزمالك: باسم مرسي "2 ثنائية"، محمود علاء، حسام حسن، حازم إمام .





الجدير بالذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة ويحتل صدارة الترتيب.