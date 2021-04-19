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قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت قرية أبو زعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع سيدة في انهيار سقف منزل بالطوب اللبن، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مجلس مدينة الخانكة، بواقعة سقوط سقف منزل مكون من دورين بالطوب اللبن على مساحه ٧٠ متر تقريبا بشارع الحمامصة بقرية أبوزعبل، مما أدى لوفاة سيدة عمرها 55 عاما، ولا يوجد أي إصابات.

وجرى إخلاء العقار والعقار المجاور لحين العرض على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط غدا الإثنين.
قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية
قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية
قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية
قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية
قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية
قبل السحور.. انهيار منزل على رأس سيدة بالقليوبية

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