Advertisements

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة  عقب فوز الفريق الأحمر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال مدير الكرة بعد نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وأبارك للاعبين الرجال على المستوى القوي الذي ظهر عليه".


وأضاف :"أمامنا مباراة شرسة للغاية مع سموحة وعلينا الاستعداد لها بشكل جيد

وتابع :"حضرنا للزمالك بشكل جيد جدا رغم الغيابات الكبيرة والتي تصل لفريق كامل".

وزاد :"ةغم الغيابات التي كانت في الفريق لكن شخصية  النادي الأهلي حسمت المباراة لصالحنا بعد توفيق المولى تبارك وتعالى"


واختتم :"من الغد نبدأ الاستعداد لمباراة هامة للغاية وهي أمام فريق قوي ولا يقل عن فريق الزمالك".

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ 33 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ ساعتين

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 7 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ أقل من ساعة

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ 34 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

12:58 ص

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر