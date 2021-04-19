تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.









وقال مدير الكرة بعد نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وأبارك للاعبين الرجال على المستوى القوي الذي ظهر عليه".









وأضاف :"أمامنا مباراة شرسة للغاية مع سموحة وعلينا الاستعداد لها بشكل جيد





وتابع :"حضرنا للزمالك بشكل جيد جدا رغم الغيابات الكبيرة والتي تصل لفريق كامل".





وزاد :"ةغم الغيابات التي كانت في الفريق لكن شخصية النادي الأهلي حسمت المباراة لصالحنا بعد توفيق المولى تبارك وتعالى"







