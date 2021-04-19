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تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الإثنين نادي ليفربول نظيره فريق ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين ليفربول امام نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الإثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: اليسون.

خط الدفاع: ارنولد، روبوتسون، كاباك، فيليبس. 

خط الوسط: فينالدوم، فابينهو، دياجو الكنتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

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