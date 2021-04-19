متحدث "البترول" يكشف موعد إعلان الأسعار الجديدة (فيديو)

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك استراتيجية في وزارة البترول تتمثل في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في كل أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن مصر قامت بطرح أماكن في البحر الأحمر والمتوسط.





وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك مناطق واعدة وبإذن الله ستحقق مصر اكتشافات جديدة من الغاز، في إطار سعي الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول، وهذا الأمر يتطلب زيادة الإنتاج، واستخدام البنية الأساسية بقوة، والتوسع مع دول شرق المتوسط في اطار منتدى غاز شرق المتوسط.



