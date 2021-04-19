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ملخص الحلقة السادسة من "الاختيار 2"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيا2" تجهيزات عناصر الإخوان للإنتقام من الظباط عقب فض رابعة.

ورصد " الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة السادسة من العمل:

تجهيزات الإرهابية
جهز الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية داخل القاهرة وذلك انتقاما لفض رابعة.

تجهيزات الضباط
جهز الضباط لعملية كرداسة يوم 24 سبتمبر والتي أخذو من خلالها حق أخواتهم الضباط الذين قتلو ذبحا في مركز شرطة المنيا.

شجار بين يوسف الرفاعي وعاليا.
تشاجرت عاليا مع يوسف الرفاعي بسبب رفضه فكرة الزواج رغم حبه وقررت عدم التحدث معه ولكنه صالحها.

النقيب محمد مبروك يجتمع بالضباط.
اجتمع النقيب محمد مبروك بالضباط من أجل شرح الطريقة التي يسير بها الإخوان في تنفيذ عملياتهم الإرهابية من انفجارات إلى اعتداءات.

زكريا يونس يقنع يوسف الرفاعي بالزواج
حاول زكريا يونس إقناع يوسف الرفاعي بالزواج من عاليا ويبني حياته ولا يفكر في الموت كما يفعل.


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