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شاهد.. ملخص الحلقة السادسة من "القاهرة كابول"
الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:33 ص
ولاء عبد الناصر
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دارت أحداث الحلقة السادسة حول أحداث مثيرة، منها اعتراف منال لحبها للشيخ رمزي، سفر الإعلامي طارق كساب إلى الشيخ رمزي لإجراء لقاء معه، وغيرها من الأحداث والمفاجآت التى شهدتها الحلقة.
وفيما يلي أبرز أحداث الحلقة السادسة من "القاهرة كابول"..
سفر طارق كساب
سافر الإعلامى طارق، لإجراء لقاء تليفزيونى مع أحد قادة تنظيم القاعدة.
عادل يذهب لأهل رمزي
ذهب العميد عادل إلى أهل الشيخ رمزي، وتحدثا على تصرفات رمزي الغير منطقية، وبكت والدة رمزي لما حدث له.
توطد العلاقة بين أحمد ومنال
تتوطد العلاقة بين أحمد وزميلته منال "، بعد مقابلة أحمد لوالدها.
اعتراف منال
كشفت منال لأحمد عن إعجاب والدها بخفة دمه، فيرد عليها "عقبال بنته"، وتحكي له قصة حبها لرمزي".
وصول طارق إلى رمزي
يصل طارق، لمنطقة جبلية، ويذهب على "حمار" للوصول لمكان زعيم التنظيم الشيخ رمزى.
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