شاهد.. ملخص الحلقة السادسة من "القاهرة كابول"









دارت أحداث الحلقة السادسة حول أحداث مثيرة، منها اعتراف منال لحبها للشيخ رمزي، سفر الإعلامي طارق كساب إلى الشيخ رمزي لإجراء لقاء معه، وغيرها من الأحداث والمفاجآت التى شهدتها الحلقة.وفيما يلي أبرز أحداث الحلقة السادسة من "القاهرة كابول"..سفر طارق كسابسافر الإعلامى طارق، لإجراء لقاء تليفزيونى مع أحد قادة تنظيم القاعدة.عادل يذهب لأهل رمزيذهب العميد عادل إلى أهل الشيخ رمزي، وتحدثا على تصرفات رمزي الغير منطقية، وبكت والدة رمزي لما حدث له.توطد العلاقة بين أحمد ومنالتتوطد العلاقة بين أحمد وزميلته منال "، بعد مقابلة أحمد لوالدها.اعتراف منالكشفت منال لأحمد عن إعجاب والدها بخفة دمه، فيرد عليها "عقبال بنته"، وتحكي له قصة حبها لرمزي".وصول طارق إلى رمزييصل طارق، لمنطقة جبلية، ويذهب على "حمار" للوصول لمكان زعيم التنظيم الشيخ رمزى.