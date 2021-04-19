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"الفوز الخامس".. موسيماني يُكرس عقدته الأزلية أمام الزمالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:58 ص
موسيماني
موسيماني
علاء خليف
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واصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تفوقه على فريق الزمالك، بعدما قاد المارد الأحمر للفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي في شباك الزمالك اللاعب محمد شريف بالدقيقتين 21، 34، بينما جاء هدف الأبيض عن طريق اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

هذا الفوز هو الخامس للمدرب الجنوب إفريقي على حساب الزمالك خلال تاريخ مواجهاتهما والتي جاءت كالتالي:

تقابل موسيماني مع الزمالك في 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الفارس الأبيض مرتين مع (الأهلي وصنداونز).

التقى موسيماني مع الزمالك للمرة الأولى في دوري أبطال إفريقيا موسم 2015 - 2016، وفاز 1-0، 2-1 على الترتيب، ثم تكرر اللقاء بينهما في النهائي وفاز 3-0 ذهابا، وخسر 1-0 إيابا وتوج بلقب البطولة.

بعد تولي تدريب الأهلي واجه الزمالك في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وفاز 2-1، قبل أن يفوز بالنتيجة نفسها في مباراة اليوم ضد الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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