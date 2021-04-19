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وزير التعليم: غلق المدارس بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا لن يكون قرارا فرديا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار غلق المدارس بسبب تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، لن يكون قرارًا فرديًا، ولكن بناء على توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف "شوقي"، في تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا سوف تجتمع هذا الأسبوع من أجل متابعة تطورات الفيروس في مصر فيما يتعلق أمور الصحة والتعليم وكافة نواحي الحياة.

وتابع: "هنشوف اللي هيعرض علينا وفي ضوئه سنأخذ قرار جماعي نوازن من خلاله بين زيادة إصابات كورونا وعدم حرمان الطلبة من هذه السنة خاصة وأنه تم إجراء امتحان الترم الأول، وتم إجراء امتحان في نهاية مارس، وهناك آخر في نهاية أبريل ومايو".

واستطرد وزير التربية والتعليم "في ضوء تصاعد الأوضاع سنرى هل سيتم استكمال هذه الامتحانات في مواعيدها، أم سيكون هناك تغيير، ولكن حتى الآن المسألة تحت السيطرة ومفيش حضور إجباري، وامتحانات الشهادات هي المهمة لأنها يجب أن تتم".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن التعديلات المطلوبة في قانون التعليم لا علاقة لها بكون الامتحان الكتروني أو ورقي، ولكن التغييرات تتعلق بتطوير خطة التعليم، مضيفًا أن مازال هناك خطوات كثيرة من أجل تطوير التعليم لن تتم في سنة، وسيكون هناك جلسة عامة في مجلس الشيوخ من أجل القيام بمجموعة مشاورات حول هذه النواحي التطويرية.

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