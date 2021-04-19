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بـ طعنتين في الرقبة.. مقتل شاب بعد الاعتداء عليه في بورسعيد

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل مستشفى "آل سليمان" ببورسعيد، منذ قليل وفي الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مصابًا في حالة سيئة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بطعنتين بالرقبة، الشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، وذلك بشارع القليوبية والزاوية نطاق دائرة العرب.

وكان تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وسرعة ضبط الجناة.

ووصل المذكور "وليد الحسيني مصطفى"، بواسطة الأهالي يعاني من نزيف شديد من شريان العنق نتيجة طعنتين، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذه وتقديم الإسعافات اللازمة إلا أنه فقد حياته أثناء التعامل معه.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

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