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«كل ما يسجل الأهلي يكسب».. «لعنة» شيكابالا تُصيب الزمالك للمرة الثالثة في القمة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:06 ص
شيكابالا
شيكابالا
علاء خليف
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نجح محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك في تسجيل الهدف الوحيد لفريقه في مرمى النادي الأهلي خلال المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الأهلي على حساب غريمه الزمالك بنتيجة 2-1، سجل هدفي المارد الأحمر في المباراة اللاعب محمد شريف مهاجم الفريق بالدقيقتين 21، 34، بينما سجل شيكابالا هدف الأبيض بالدقيقة 31 من زمن اللقاء.

هدف محمود شيكابالا في مباراة القمة التي أقيمت مساء الأحد، هو الهدف الثالث له في شباك النادي الأهلي خلال تاريخ مشاركاته ضد المارد الأحمر في مختلف البطولات.

والمثير في الأمر أن فريق الزمالك يواجه دائمًا سوء توفيق كبير في مباريات القمة حال تسجيل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف في مرمى الأحمر، حيث خسر الفريق الأبيض المباريات الثلاث الذي سجل فيها "الأباتشي" وجاءت كالتالي:

- 7 فبراير 2007: سجل شيكابالا أول أهدافه في شباك الأهلي خلال مباراة القمة التي جرت بين الفريقين في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2006 - 2007، وخسر فريقه بنتيجة 4 - 3 وحصد المارد الأحمر اللقب.

- 27 نوفمبر 2020: سجل محمود شيكابالا ثاني أهدافه في شباك الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وخسر الزمالك أيضًا بنتيجة 2-1 وتوج المارد الأحمر بلقب البطولة القارية.

- 18 أبريل 2021: سجل شيكا ثالث أهدافه في شباك الأهلي خلال مباراة القمة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة من بطولة الدوري هذا الموسم، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

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