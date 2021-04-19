لازم حل سريع.. برلماني يتقدم ببيان عاجل بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا (فيديو)

قال النائب مصطفى سالم، إنه تقدم اليوم ببيان عاجل في مجلس النواب، ومذكرة رسمية لمجلس الوزراء بسبب زيادة إصابات كورونا، معقبًا: "وزارة الصحة عليها أن تتوسع في مستشفيات العزل، والدفع بأجهزة تنفس صناعي لمستشفيات سوهاج".





وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن وزارة الصحة عليها أن تتوسع في مراكز اللقاح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة تعليق الدراسة، والبحث عن حلول أخرى لتقييم الطلاب في ظل أنتشار إصابات كورونا



