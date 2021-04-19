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وزير التعليم عن الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية: "كل حاجة مشيت زي ما كنا مخططين"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي كان الهدف منها تجربة كل الأمور الفنية الخاصة بالشبكات للقياس سعتها سواء السيرفرات أو الشرائح التي تصل إلى 700 ألف شريحة.

وأضاف "شوفي" في تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم": "هذه الامتحانات هي مجرد تجربة أكاديمية وكل حاجة مشيت زي ما كنا مخططين، وكانا نريد قياس سعة الشبكات المختلفة سواء السيرفرات والشرائح التي تصل إلى 700 ألف شريحة ومعرفة مدى تأقلم الطلبة مع الحصول على اليوزر والباص ورد".

وتابع "لا داعي لحالة الفزع التي تملكت الطلبة وأنهم قالوا أنا روحت ومعرفتش أدخل أو أنه مكنش فيه امتحان، لأن هذا الامتحان هو واحد من ثلاث امتحانات تجريبية من أجل اختبار الخوادم في المدارس بطريقة علمية، وأنا بقول للطلبة يوم الثلاثاء القادم اللي في مدرسته لا تستخدم سيستم الفايبر ميروحش الامتحان لأننا نريد معرفة سعة الفايبر وهل هتكون كافية ولا لا، الهدف هو اختبار شريحة الوزارة التي لن تعمل إلا من خلال المدرسة".

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