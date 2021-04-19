أول تعليق من حارس الأهلي بعد الفوز على الزمالك

قال علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي إن الفوز على الزمالك في مباراة اليوم يعود لزملائه في الفريق الأحمر كله وليس هو فقط









واضاف عقب نهاية المباراة :أبارك للاعبين الرجال وربنا كلل مجهودنا الفوز بعد المجهود الذي بذلنها في الفترة الماضية".





وتابع :"منذ إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا كان يتواصل معي بشكل دائم وأي حارس يتواجد في المباراة يقدم كل ما لديه".









وواصل :"تصديت لركلة الجزاء بعدما شاهدت لعدد من ركلات الجزاء لمحمود علاء والتصدي لها توفيق من عند الله".







