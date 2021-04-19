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أول تعليق من حارس الأهلي بعد الفوز على الزمالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي إن الفوز على الزمالك في مباراة اليوم يعود لزملائه في الفريق الأحمر كله وليس هو فقط


واضاف عقب نهاية المباراة :أبارك للاعبين الرجال وربنا كلل مجهودنا الفوز بعد المجهود الذي بذلنها في الفترة الماضية".

وتابع :"منذ إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا كان يتواصل معي بشكل دائم وأي حارس يتواجد في المباراة يقدم كل ما لديه".


وواصل :"تصديت لركلة الجزاء بعدما شاهدت لعدد من ركلات الجزاء لمحمود علاء والتصدي لها توفيق من عند الله".


وزاد :"سنغلق صفحة مباراة اليوم وهي بثلاث نقاط لأننا أمامنا مباريات هامة في الفترة المقبلة ومبروك للاعبين وللجماهير".

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