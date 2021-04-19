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جدول ترتيب الدورى الإسباني

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهات الأسبوع الـ 32. 

ويحتل فريق أتليتكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 70 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 67نقطة. 

وفيما يلي يستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني :


1- أتليتكو مدريد ـ 70 نقطة.

2- ريال مدريد - 67 نقطة.

3- برشلونة ـ 65 نقطة.

4- إشبيلية ـ 64 نقطة.

5ـ فياريال ـ 49 نقطة.

6- ريال بيتيس ـ 48 نقطة.

7- ريال سويداد - 47 نقطة.

8- غرناطة - 39 نقطة.

9- ليفانتي - 38 نقطة.

10 - سيلتا فيغو - 38 نقطة.

11-أتليتك بلباو - 37 نقطة.

12- أوساسونا - 37 نقطة.

13- قادس - 36 نقطة.

14- فالنسيا - 35 نقطة.

15 - خيتافي - 31 نقطة.

16 - ألافيس - 27 نقطة.

17 - ويسكا - 27 نقطة.

18- بلد الوليد - 27 نقطة.

19- إلتشي - 26 نقطة.

20- إيبار - 23 نقطة.

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