هل صام قدماء المصريون؟.. خبير: نعم ولكن بهذه الطريقة

قال عبد الرحيم ريحان، الخبير الأثري المعروف، إن قدماء المصريين عرفوا الصيام ولكنهم لم يعرفوا ليلة القدر.





وأوضح ريحان في تصريحات إلى الفجر، أن الصيام في عصر مصر القديمة حقيقة وقد ذكر القرآن الكريم بوجود الصيام قبل الإسلام ولم يذكر وجود ليلة القدر قبل الإسلام وكان متنوعًا بين الواجب والمستحب والتطوع.





وعرف المصريون القدماء الصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أجل الحفاظ على صحتهم كما كانوا يصومون احتفالًا بأعياد وفاء النيل والحصاد وبداية السنة الجديدة.





وكان هناك نوع آخر من الصوم؛ يسمى بصوم الانقطاع، وكان يستمر لمدة 70 يومًا يحرم فيه تناول أي شيء عدا الماء والخضر كما جاء في دراسة للدكتور حسين دقيل المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية.





وأشار ريحان، إلى وجود صوم الكهنة منذ التحاق الناسك بخدمة المعبد حيث يصوم سبعة أيام متتالية دون طعام أو شراب بهدف التطهر من علائق الجسد والنفس ولتجهيزه للمهام الروحية.





وذكر بعض الباحثين، أن هذا القسم من الصوم قد يمتد إلى 42 يومًا يمر من خلاله بمراحل تبدأ بصيام عشرة أيام عن اللحوم والنبيذ ثم يعقب ذلك تلقينه واجباته بالمسائل المقدسة.





ثم يستأنف الصوم لعشرة أيام أخرى يمتنع فيها كل طعام فيه الروح ويتغذى على خبز الشعير والماء ليترقى إلى مرحلة أعلى في المهام الروحية ثم في الـعشرة أيام الأخيرة يمتنع عن جميع أنواع الطعام والماء، وكان صوم الكهنة يبدأ منذ طلوع الشمس وحتى غروبها وكان يشتمل على عدم مباشرة النساء ويقضونه في التطهر والنسك والتعبد وبالتالي فالصوم ليس ثلاثون يومًا.



