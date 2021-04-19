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عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبرى بشأن بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، التي لا تزال في مرحلة نصف النهائي.

وكان قد تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي، وتشيلسي إلى دور نصف النهائي الذي لم يلعب بعد.

وأشارت التقارير حسب شبكة "ABC" إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بصدد الإعلان عن تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، غدًا بشكل رسمي.

يأتي بعد استبعاد كلا من، مانشستر سيتي، وريال مدريد، وتشيلسي بسبب مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي.

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