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محمد رشاد لـ"شيخ الحارة": "معنديش مشاكل صحية تمنعني من القيام بواجباتي الزوجية"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
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أكد المطرب محمد رشاد، أن مشاكله الزوجية تسببت في وقوعه في الكثير من المشاكل مع شركات الانتاج والمشاكل مع طليقته مي حلمي تصدرت المشهد في حياته، قائلا: "ليا أغاني معروفة جدًا كـ"زي اللي كانوا"، ولكن انا كنت مقل في الأعمال خلال فترة زواجي، بسبب مشاكلي مع شركات الإنتاج، ومشاكلي الزوجية تصدرت المشهد في حياتي".

وأضاف المطرب محمد رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طليقته سبب في وجود حياتهم ومشاكلهم أمام الناس والجمهور، مؤكدا أن طبيعة شخصية مي حلمي تجعلها تعرض كل خصوصيات حياتهم على السوشيال ميديا.

وعن معاناته من مشاكل صحية، رد قائلا: "لا أعاني من أي مشاكل صحية كانت سبب في استمرار المشاكل في الحياة الزوجية، وأنا في فترة زواجي كانت مراتي حامل.. كنت قادر على القيام بالواجبات الزوجية على أكمل وجه.. أزاي مبقومش بواجبتي الزوجية وأكون خاين".

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