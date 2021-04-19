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عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على إلغاء جميع مباريات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل مؤقت، حسب ما كشفت شبكة بي بي سي.

وكانت تقارير صحفية حسب شبكة بي بي سي  أكد أن الاتحاد الأوروبي سوف يعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، بطلًا لدوري أبطال أوروبا النسخة الحالية.

يأتي ذلك بعد أن يتم استبعاد أندية، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى تشيلسي، من بطولة دوري أبطال أوروبا التي لا تزال في مرحلة نصف النهائي، بسبب مشاركة الثلاثي في دوري السوبر الأوروبي.

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