يوسف الحسيني ناعيًا نبيل الحبشي: كل ذنبه أنه مسيحي الديانة (فيديو)

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الشهيد نبيل حبشي الذي قتل على يد تنظيم داعش، قائلأً: "كل ذنبه أنه مسيحي الديانة، اتقتل لأنه مجرد إنسان يعبد ربنا بطريقة مختلفة عن الدواعش أو عن القاعدة، او عن الإخوان، أو ممن يطلقون على أنفسهم فرقة ناجية".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، مساء الأحد، أن الدواعش لن ينجون من عقاب الله عز وجل، الذي يكون على يد البشر، معقبا: "حق الراجل اللي مات دا هيجي ومش هيتساب".





وكان عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لاستشهاد أحد الأقباط يدعى نبيل حبشي سلامة على يد عناصر إرهابية تابعة لـ"ولاية تنظيم سيناء".





ويقول المواطن القبطي نبيل حبشي سلامة - في بداية مقطع الفيديو المتداول قبل استشهاده - إنه يبلغ من العمر 62 عاما وأنه تم أسره من قبل ولاية تنظيم سيناء منذ 3 أشهر و11 يوما، وأنه قام ببناء كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمدينة بئر العبد.



