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يوسف الحسيني ناعيًا نبيل الحبشي: كل ذنبه أنه مسيحي الديانة (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الشهيد نبيل حبشي الذي قتل على يد تنظيم داعش، قائلأً: "كل ذنبه أنه مسيحي الديانة، اتقتل لأنه مجرد إنسان يعبد ربنا بطريقة مختلفة عن الدواعش أو عن القاعدة، او عن الإخوان، أو ممن يطلقون على أنفسهم فرقة ناجية".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الدواعش لن ينجون من عقاب الله عز وجل، الذي يكون على يد البشر، معقبا: "حق الراجل اللي مات دا هيجي ومش هيتساب".

وكان عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لاستشهاد أحد الأقباط يدعى نبيل حبشي سلامة على يد عناصر إرهابية تابعة لـ"ولاية تنظيم سيناء".

ويقول المواطن القبطي نبيل حبشي سلامة - في بداية مقطع الفيديو المتداول قبل استشهاده - إنه يبلغ من العمر 62 عاما وأنه تم أسره من قبل ولاية تنظيم سيناء منذ 3 أشهر و11 يوما، وأنه قام ببناء كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمدينة بئر العبد.

وتابع أن الكنيسة تتعاون مع الجيش المصري والمخابرات بالحرب على الدولة الإسلامية، وبعدها ظهر المواطن المصري الشهيد نبيل حبشي سلامة وهو راكعا على ركبتيه وخلفه 3 أشخاص يرتدون الملابس السوداء، وقال أحدهم قبل أن يطلق النار على رأس المواطن المصري "نبيل حبشي سلامة" مهددا نصارى مصر على حد قوله "أن الحساب عسير"، وبعدها سدد طلقة في رأسه ليسقط غارقا في دمائه.

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