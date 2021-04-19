Advertisements

10 مصادر لموارد "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلسته العامة، اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وكان قد وافق المجلس، خلال جلسته العامة، أمس، على نص المادة (45) من مشروع قانون نقابة المهندسين الخاصة بإيرادت النقابة.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف 10 مصادر لإيرادت نقابة المهندسين، وجاءت كالتالي:

1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في القانون.

2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، بحيث لا تتجاوز قيمتها 25 ألف جنيه.

3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

5- حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة.

6- حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة.

7- أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10- جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

- وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
10 مصادر لموارد "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)
10 مصادر لموارد "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابه المهندسين مشروع قانون نقابه المهندسين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 7 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 15 ساعة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 8 ساعات

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 11 ساعة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر