أستاذ جيولوجيا: لدينا سيناريوهات لجميع احتمالات أزمة سد النهضة (فيديو)

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك سيناريوهات لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.





وأضاف "شراقي"، في تصريحات إعلامية على فضائية "الحدث اليوم": "هنشوف إذا كنا هنروح مجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي أو عقد قمة على مستوى رؤساء الوزراء ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي يرفض هذه الدعوة وكأنه يرى نفسه أنه رئيس دولة وربما يكون هناك دعوة على مستوى رؤساء الدول خلال الفترة المقبلة".





وأشار إلى أن قيام إثيوبيا بفتح بوابتين لسد النهضة هذا يعني أن أثيوبيا تقوم بتصريف المياه الزائدة من الممر الأوسط لوضع الخرسانة استعدادًا للملء الثاني، موضحًا أن مصر طلبت بزيادة الفتحات إلى أربع لأنه في حالة عدم تشغيل التوربينات كمية المياه التي ستصل مصر والسودان ستكون ضعيفة ولن تكون بصفة منتظمة، ولكن إثيوبيا رفضت ذلك بنفس التعنت والمراوغة.



