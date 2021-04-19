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طارق السيد: جمهور الزمالك تعبان

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث طارق السيد نجم الزمالك السابق عن تصريحه بأنه "شامم ريحة الدوري" مشيرًا إلى قدرة الزمالك على الفوز باللقب هذا الموسم.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج الماتش"وقت ما قلت التصريح ده كان بعد أول مباريات للفريق".

وتابع " اتفرج على الزمالك اول 6 مباريات، كان حاجة تفرح وفي شغل محترم معمول".

وأضاف "بعدها طلع ان الناس في الجهاز الفني وقتها مش مسيطرة ومشينا بشكل لا يليق سواء اشرف قاسم او عبد الحليم علي، اتظلموا ومشيوا ".

واختتم طارق السيد "جمهور الزمالك عاوز بطولة، الناس تعبانة، انا حزين على جمهور نادي الزمالك".

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