Advertisements

بايرن ميونيخ يكشف كواليس إستقالة هانز فليك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements



رد مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، على قرار المدرب هانز فليك، بفسخ تعاقده مع النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي، وذلك في بيان رسمي عبر موقع النادي.

بيان بايرن ميونخ بشأن إستقالة فليك

وقال بيان بايرن ميونخ:" أعلن هانز فليك، المدير الفني للبايرن، لوسائل الإعلام بالأمس عن رغبته في إنهاء عقده، الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2023، بنهاية الموسم الحالي ".

وتابع البيان:" المدرب الألماني قد أفصح عن تلك الرغبة لمجلس إدارة البايرن الأسبوع الماضي، واتفق الطرفان على التركيز أولًا على مباريات الفريق ضد فولفسبورج وباير ليفركوزن (20 أبريل) وماينز (24 أبريل) للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم ".

وأتم بيان البافاري:" يعرب النادي عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها هانز فليك، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين عقب مواجهة ماينز القادمة ".

أخبار تهمك

شاهد.. مشادة نارية بين لميس الحديدي ورئيس لجنة النقل بسبب حادث قطار طوخ

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ 13 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ ساعة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر