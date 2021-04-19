بايرن ميونيخ يكشف كواليس إستقالة هانز فليك













رد مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، على قرار المدرب هانز فليك، بفسخ تعاقده مع النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي، وذلك في بيان رسمي عبر موقع النادي.





بيان بايرن ميونخ بشأن إستقالة فليك





وقال بيان بايرن ميونخ:" أعلن هانز فليك، المدير الفني للبايرن، لوسائل الإعلام بالأمس عن رغبته في إنهاء عقده، الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2023، بنهاية الموسم الحالي ".





وتابع البيان:" المدرب الألماني قد أفصح عن تلك الرغبة لمجلس إدارة البايرن الأسبوع الماضي، واتفق الطرفان على التركيز أولًا على مباريات الفريق ضد فولفسبورج وباير ليفركوزن (20 أبريل) وماينز (24 أبريل) للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم ".



