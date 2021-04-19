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أهالي القليوبية يعلنون تبرعهم بالدم.. و"الصحة": لدينا مخزون كاف.. نشكركم على حسكم الوطني

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات حالات مصابي حادث قطار طوخ، قائلًا: "خرج منذ قليل 5 مصابين بعد تحسن حالتهم، ليصل إجمالي المصابين الذين خرجوا من المستشفى 14 حالة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الوزارة قامت بالدفع بنحو 60 سيارة فور وقوع هذا الحادث الأليم، وقامت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بالتوجه للاطمئنان على المصابين بعد نصف ساعة من للتأكد من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة قامت بالاستعانة بفرق الدعم النفسي لمساعدة أسر المصابين وذويهم من الخروج من هذه الأزمة.

وأضاف، أن إصابات حادث القطار تتراوح ما بين كسور وكدمات وكسور وحدث بعض التهتكات، ولكن معظم الإصابات خفيفة، والبعض يعاني من إصابات بالغة.

وعن توفير أكياس الدم قال متحدث وزارة الصحة: "اطمئن الجميع لدينا مخزون من أكياس الدم يبلغ نحو 22 ألف كيس دم.. خلاف محزون أكياس الدم الاستراتيجي المتواجد في المراكز القومية، وأشكر المتبرعين بالدم على حسهم الوطني لكننا لا نحتاج للتبرع بالدم".

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