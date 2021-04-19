تزامنا مع عرض الحلقة السادسة تريند "الاختيار فضح الإخوان" يتصدر تويتر





انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "الاختيار فضح الإخوان"، بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار ٢"، وبعد تناوله لأحداث فض رابعة، وتناوله للأحداث داخل الاعتصام.





وعبر المغردين خلال تغريداتهم عن انبهارهم بالمسلسل وكيفية توثيقه للأحداث، ودعائهم للشهداء من رجال الشرطة والذين استشهدوا خلال احداث الفض وتوابعه، وعلى جانب آخر انتشر هاشتاج موازي لعرض المسلسل "نبيل حبشي" وهو شخصية ظهرت خلال أحداث المسلسل وهو مؤسس كنيسة العذراء مريم والذي استشهد على هامش الأحداث دفاعًا عن الكنيسة.





المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسلوى عثمان، على الطيب طارق صبري، وعمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.



