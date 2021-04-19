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قائمة بيراميدز لرحلة زامبيا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تطير ظهر الاثنين إلى زامبيا استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نكانا الزامبي في الثالثة من عصر الأربعاء الملعب باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها السابقة.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر 

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس 

وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر الاثنين على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة لراحة أفراد البعثة على أن تصل مدينة ندولا الزامبية مساء استعدادا لخوض اللقاء.

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