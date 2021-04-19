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موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:42 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الإثنين نادي ليفربول نظيره فريق ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين ليفربول امام نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الإثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لبث حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان نادي ليفربول قد ودع بطولة دوري ابطال اوروبا بعد دور ربع نهائي المسابقة امام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني.
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