Advertisements

اتحاد الكرة يهنئ التحكيم المصري ويؤكد على مصداقية الرهان عليه

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد على المستوى الرائع للتحكيم المصري الذي ظهر عليه طاقم الحكام المصريين بقيادة محمود البنا ومساعديه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب والحكم الرابع محمد معروف وحكمي الفيديو محمد عادل ومحمود عاشور في إدارتهم لمباراة قطبي الكرة المصرية ناديي الزمالك والأهلي.
وأشار الاتحاد المصري في معرض تهنئته أن هذا المستوى الرائع للحكم المصري يؤكد مصداقية الاعتماد عليه ويطوي صفحة الاستعانة بالحكم الأجنبي في المسابقات المحلية، لا سيما أن الكرة المصرية تملك من الكفاءات التحكيمية ما يضاهي مستويات عديدة للتحكيم الأجنبي، وهو الأمر الذي يثبته دائما الحكام المصريون في المحافل الأفريقية والإقليمية، ويجعل الاعتماد على أي من كوادرهم رهان مضمون وليس طاقم مباراة القمة فقط.
كما نوه الاتحاد المصري أيضا إلى الدعم الكبير الذي لقيه الحكام المصريون ولا يزالون من كل عناصر اللعبة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الصورة الرائعة التي ظهر عليها خلال هذا اللقاء الكبير، ويعطي دفعة قوية للحكام والتحكيم المصري بشكل عام.

أخبار تهمك

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 4 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ حوالي 3 ساعات

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

متحدث "البترول" يكشف موعد إعلان الأسعار الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر