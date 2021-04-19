السيطرة على حريق نشب في منزل فلاحي دون خسائر في الأوراح ببنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في منزل فلاحي وحظيرة مواشي بقرية كفر الجزار ببنها، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث، والذي يرجح أنه سبب ماس كهربائي وطلب تحريات المباحث.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية كفر الجزار مركز بنها.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الموقف وإطفاء الحريق دون خسائر في الأرواح، أو امتداد للنيران للمنازل المجاورة.



