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اليوم.. محافظ القاهرة يستقبل قافلة "أبواب الخير"
الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:03 ص
إسماعيل منطاوي
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يستقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، قافلة صندوق "تحيا مصر" الغذائية، المكونة من حاويات محملة بـ ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية و١٥ طن دواجن.
وأوضحت محافظة القاهرة، أن القافلة موجهة إلى ١٢ ألف أسرة، فى إطار تنفيذ حملة "أبواب الخير"، التي أطلقها صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.
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