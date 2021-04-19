اليوم.. محافظ القاهرة يستقبل قافلة "أبواب الخير"

يستقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، قافلة صندوق "تحيا مصر" الغذائية، المكونة من حاويات محملة بـ ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية و١٥ طن دواجن.



