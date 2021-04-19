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فيها السم وبها العلاج.. اكتشاف "نبتة" تشفي من كورونا (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
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جدل واسع أحدثته نبتة شديدة السمية تدعى الآقونيطن في دولة قيرغيزستان، حيث أكد وزير الصحة بها، أنها تشفي من فيروس كورونا وأن مشروب منقوع النبتة يجب أن يشرب ساحنا محذرا من أن شربه باردا يؤدي إلى التشنجات وربما الموت.

ومن جانبها، قدمت قناة العربية فيديو للنبتة، والمعروفة لدى شعب قيرغيزستان بأنها شديدة السمية رغم استخدامها كعلاج شعبي ولذلك حذر الأطباء أنه يجب استخدامها بنسب خاصة من قبل الأشخاص المتخصصين فقط.

فيما حذر خبراء في مجال الأدوية من تلك النبتة.

وبدوره، أكد مستشار بوزارة الصحة سابقا، أن النبتة المقترحة كعلاج من أكثر النباتات سمية في قيرغيزستان، والتي تقع في آسيا الوسطى.

وأضاف: "حتى أصغر الجرعات من مستخلصها لها تأثير سلبي قوي على الجسم و الشخص الذي يتناولها قد يموت سريعا.

وسجلت قيرغيزستان، 90 ألف إصابة ونحو 1500 حالة بفيروس كورونا.

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