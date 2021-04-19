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حماقي والسقا وحلمي ومنى زكي وعمرو يوسف يحتفلون بعيد ميلاد حمدي بدر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة المنتج حمدي بدر مدير أعمال حماقي الاحتفال بعيد ميلاده من خلال مآدبة إفطار أقيمت بمنزله في القاهرة الجديدة. 

كان ضمن الحضور من نجوم الفن محمد حماقي وحرمه نهلة الحجري ،أحمد السقا وحرمه الإعلامية مها الصغير ،أحمد حلمي وحرمه الفنانة منى زكي، عمرو يوسف وحرمه الفنانة كنده علوش ومحمد زكي وحرمه.

 كما حضرت مي رؤوف حرم حمدي بدر وشريف فشور  وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

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