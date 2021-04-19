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مدافع الأهلي: الفوز على الزمالك هو مجرد مباراة في الدوري
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:00 ص
علي نبوي
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أكد المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يشعر بسعادة كبيرة جدا لأنه أصبح من اللاعبين المحببين لدى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه ما زال لم يقدم شيئًا للنادي حتى الآن لأنه يستحق الكثير.
أضاف بانون في تصريحاته عقب الفوز على الزمالك في لقاء القمة 2-1، قائلًا: «اللعب في النادي الأهلي يجعلك نجمًا كبيرًا وتشعر أنك لاعب مهم، لأن الجمهور يطالبنا بالفوز دائمًا سواء محليًّا أو إفريقيًّا. هذا أهم ما اكتسبته في الأهلي ولكني قادم من فريق كبير وهو الرجاء البيضاوي وأعرف ذلك الأمر جيدًا».
وتعليقًا على وجود غيابات في صفوف الأهلي قبل لقاء القمة، قال بانون: «الأهلي تتوافر به مجموعة كبيرة من اللاعبين وكلهم يؤدون بقوة. اليوم بيكهام وعلي لطفي قدما مباراة كبيرة، هذه أول مباراة لي أمام الزمالك وأول فوز وهذا شيء رائع».
تابع قائلًا: «رغم أهمية الفوز على الزمالك ولكنها مجرد مباراة في الدوري فقط مثلها مثل كل المباريات، تعاملنا مع الغيابات بشكل إيجابي، لأننا كنا نعلم أن الضغط سيكون على الزمالك الذي كان مطالبًا بالفوز ولكننا فزنا باللقاء في النهاية».
اختتم بانون حديثه قائلًا إن أبرز ما تعلمه في اللهجة المصرية العامية جملة «الحمد لله يا حبيبي كله تمام»، مؤكدًا أنه يشتاق لصديقه علي معلول، ويتمنى أن يعود للمباريات في أسرع وقت هو وكل اللاعبين الغائبين.
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