مدافع الأهلي: الفوز على الزمالك هو مجرد مباراة في الدوري

أكد المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يشعر بسعادة كبيرة جدا لأنه أصبح من اللاعبين المحببين لدى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه ما زال لم يقدم شيئًا للنادي حتى الآن لأنه يستحق الكثير.





أضاف بانون في تصريحاته عقب الفوز على الزمالك في لقاء القمة 2-1، قائلًا: «اللعب في النادي الأهلي يجعلك نجمًا كبيرًا وتشعر أنك لاعب مهم، لأن الجمهور يطالبنا بالفوز دائمًا سواء محليًّا أو إفريقيًّا. هذا أهم ما اكتسبته في الأهلي ولكني قادم من فريق كبير وهو الرجاء البيضاوي وأعرف ذلك الأمر جيدًا».





وتعليقًا على وجود غيابات في صفوف الأهلي قبل لقاء القمة، قال بانون: «الأهلي تتوافر به مجموعة كبيرة من اللاعبين وكلهم يؤدون بقوة. اليوم بيكهام وعلي لطفي قدما مباراة كبيرة، هذه أول مباراة لي أمام الزمالك وأول فوز وهذا شيء رائع».





تابع قائلًا: «رغم أهمية الفوز على الزمالك ولكنها مجرد مباراة في الدوري فقط مثلها مثل كل المباريات، تعاملنا مع الغيابات بشكل إيجابي، لأننا كنا نعلم أن الضغط سيكون على الزمالك الذي كان مطالبًا بالفوز ولكننا فزنا باللقاء في النهاية».



